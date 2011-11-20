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Ekonomi

Yunan adalarının elektriği Türkiye'den

Yunanistan Enerji Bakanı, adalara elektrik vermenin çok masraflı olduğunu söyleyerek, "Adalar Türk elektrik şebekesine bağlanabilir” dedi.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Yunanistan Enerji Bakanı Giorgos Papaconstantinoun, “Yunan adalarına Yunanistan ana şebekesinden elektrik vermek çok masraflı. Türk yetkilililerle görüştük. Adalar Türk elektrik şebekesine bağlanabilir” dedi. Bakanın bu sözleri Atina’da krize sebep oldu. Yunan medyası haberi ‘Adalara Türk işgali’ başlığıyla verdi.


İstanbul’da katıldığı Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu’nda bu konuyu Türk mevkidaşı ile konuştuğunu kaydeden Yunan Enerji Bakanı sözkonusu projenin Yunan adalarında yaşayanlar için de daha ekonomik olacağını iddia etti.



Ayrımcılık yok


Newsit.gr sitesi, “Enerji bakanı Türk şirketlerin, Yunan adalarında enerji işine girebileceğini belirtti. Bu Türk şirketlerin işgali anlamına gelmiyor mu?” yorumunda bulundu. Elnewsgr sitesi ise “Bu açıklamalar gülünç ve absürd” yorumunu yaptı. Yunan Bakan tepkilere rağmen “Türkler’e ayrımcılık yapmayacağız. Girişimcilere kapımız açık” açıklamasını yaptı.

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