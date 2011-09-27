-Yunan adalarının akıbeti İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Fiyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Yunan adalarının satışıyla ilgili, ''Yunanlılar hiç boşuna 'Adaları Satarız' diye heveslenmesin. Bu adalara yatırım yapılabilmesi mümkün değil. Ayrıca bürokrasi açısından Yunanistan Türkiye'ye göre çok daha hantal ve prosedürü aşabilmek çok daha zor'' dedi. Satışa çıkan Yunan adalarına talip olduğunun hatırlatan İnan, Yunan adalarıyla ilgili teklif geldiğinde adaların fiyatlarının kendilerine kışkırtıcı geldiğini, ancak gezdiğinde satılık olan tüm Yunan adalarının tamamının denizin ortasında adeta taş yığını olduğunu gördüğünü kaydetti. ''Orayı bana bedava verseler üzerine imalat yapılabilecek durumda değil. Yunanlıların adalardan herhangi bir beklenti içine girmesi bana göre imkansız. Yunanlılar hiç boşuna umutlanıp da 'biz adaları satarız, buradan para gelir' diye heveslenmesin. Bu adalara yatırım yapılabilmesi mümkün değil. İşin detaylarına girdikçe problemleri gördük. Türkiye'deki bürokrasiden şikayet ediyoruz ya Türkiye bürokraside Yunanistan'a göre 10 kat önde. Yunanistan Türkiye'ye göre çok daha hantal ve prosedürleri aşabilmek çok daha zor'' dedi. İnan, yönetimle görüştüklerini ve mutabakata vardıklarını, Beşiktaş İnönü Stadı'nın ikinci yılda da ''Fiyapı İnönü Stadı'' olarak devam edeceğini bildirdi. İnan, Beşiktaş Kulübü ile 1+1 yıl olmak üzere stadın isim hakkı için anlaştıklarını anımsatarak, önümüzdeki ay birinci yılın dolacağını söyledi. Yönetimle görüştüklerini ve ikinci yılın devamıyla ilgili mutabık kaldıklarını ifade eden İnan, ''Önümüzdeki ay süreç başlıyor. Beşiktaş Stadı 'Fiyapı İnönü Stadı' olarak devam edecek'' dedi. Stadın yıkılması söz konusu olduğu için anlaşmayı 1+1 yıl olarak yaptıklarını söyleyen İnan, ''Şu an stadın yıkılması söz konusu değil. İzin çıkmadı. O nedenle ikinci yıl anlaşması da yürürlüğe giriyor. Bir yıl daha devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl da yıkımla ilgili bir gelişme olmazsa yönetimle tekrar oturup ismin devamını talep edeceğiz. Biz sponsorluktan mutluyuz, devam etmek istiyoruz'' diye konuştu. -Garip ada ile bir devlet başkanı ilgileniyor''- Garip Ada ile ilgili gelişmelerden de bahseden İnan, imar işleriyle ilgili Turizm Bakanlığı'ndan yetki aldıklarını, prosedürlerin tamamlanmasından sonra Haziran 2012'de inşaata başlayabilecek duruma geleceklerini kaydetti. Fikret İnan, ''Temmuz ayında hem Türkiye sahillerini dolaştım hem de Yunan adalarını gezdim. Böyle bir ada (Garip Ada) Maldivler'de yok. Adadan denize girdiğinizde onlarca metre yürüyebiliyorsunuz. Adada 50 villa otel mantığı ile çalışacak, 101 tane de süit odalı otel olacak. Bu mantık çerçevesinde denizin üzerinde ay yıldız ve AB'yi simgeleyen logoyu yapacağız. Bu şekilde proje devam ediyor. Önümüzdeki sene haziranda inşaatına başlayabileceğimiz noktaya geleceğiz'' dedi. Fikret İnan, şunları kaydetti: ''Garip Ada ile ilgili şu anda Türk menşeli ABD'de yaşayan bir kişi, İki Avrupa firması ve Türk Cumhuriyetleri'nden bir devlet başkanı ilgileniyor. Bunların haricinde biri dünyaca ünlü inşaat firması olan 3 de Arap inşaat firması var. 200 milyon dolara burayı bu kişilere verebileceğimizi söyledik. Bazı teklifler aldık ama biz 200 milyon doların altında burayı satmak istemiyoruz. Adayı satarsak bu parayı Türkiye'de inşaat yatırımlarında kullanacağız. Adayı 400 bin metrekare olarak düşünürsek, metrekaresini 500 dolara satmış oluyoruz. 140 milyon dolar teklif eden oldu, bu teklifi kabul etmedik. Beklemedeler. Ancak illa satacağız diye bir şey yok, Fiyapı burayı satmazsa buraya 100 milyon dolar yatırım yapma planım var. Adayı bitmiş haliyle minimum 500 milyon dolara çok rahat satabilirim. Her iki alternatif de bizi mutlu edecek alternatifler.'' -''İçeride piyasa daraldı''- Son günlerde sektörün gündemine oturan yabancılara konut satışının kolaylaştırılmasına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de İnan, yabancılara gayrimenkul satışının olmazsa olmaz hale geldiğini, içeride piyasanın daraldığını belirtti. İnan, ''2-3 yıldan beri ciddi bir konut arzı söz konusu ve talep de belli bir noktada. Niye piyasa daraldı? terzi, kasap, manav, inşaat sektörüne girdi. Arz fazlalaştığı ve talep de aynı olduğu için piyasa daraldı. Bu, yabancılara satışla ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle aşılabilir'' dedi. Toplu alım yapmak isteyen bir çok yabancı müşterileri bulunduğunu söyleyen İnan, bu kanun çıktığında Türkiye'nin ekonomik anlamda şaha kalkacağını kaydetti. Fikret İnan, ''Arap ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden talep var. Avrupa'dan da bu talep gelecek. Şu anda bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Bizim bunu fırsata çevirmemiz lazım. Bu olmazsa bana göre bu kış inşaat sektörü için zor geçecek. İki sene evvel biz bir günde 220 daire sattık. Şimdi piyasada o heyecan yok. 'Ben işimden memnunum, takır takır daire satıyorum, müşteriler kuyrukta' diyen firma yalan söyler. Piyasada arz fazlası var, talebi artırmamız lazım. Talep de yurt içinde olmaz'' diye konuştu.