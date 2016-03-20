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Dünya
Deutsche Welle

Yunan adalarındaki kamplar boşaltılıyor

AB ile Türkiye arasındaki anlaşma uyarınca artık kaçak olarak Ege üzerinden Yunanistan‘a gelen sığınmacılar geri gönderilebilecek. Yunanistan adalarındaki kamplar boşaltılmaya başlandı.

20 Mart 2016 16:31


Brüksel'de AB-Türkiye arasında mülteciler konusunda yapılan anlaşma artık yürürlükte. Buna göre, artık Türkiye kıyılarından kaçak olarak Yunanistan'a gelen sığınmacılar nisan ayı başından itibaren zorla Türkiye'ye geri gönderilebilecek.

Uygulamanın başlatılmasının önünde personel eksikliği gibi hala bazı sorunlar duruyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, AB-Türkiye Zirvesi‘nde iltica başvurularının hızlıca değerlendirilebilmesi için 2 bin 300 uzmana ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.

Yunan kabinesi cumartesi günü, anlaşmanın nasıl uygulamaya sokulacağını planlamak için toplandı. Ancak Yunan göç politikaları koordinatörü Giorgios Kyritsis, bunun 24 saat içinde uygulamaya başlanmasının kolay olmadığını söyledi.

AB Komisyonu'na göre ise 4 bin uzman gerekli. Almanya ve Fransa, Yunanistan'a 300'er uzman gönderme taahhüdünde bulundu.

Adalar boşaltılıyor

Bölgedeki DW muhabirlerine göre, Yunanistan şimdiden Ege adalarındaki mülteci kamplarını boşaltmaya başladı.

Midilli ve Sakız adalarındaki yüzlerce sığınmacının Pire'ye getirildiği kaydedildi. Yunan devlet radyosu, cumartesi akşamı 640 sığınmacının liman kentine ulaştığını duyurdu. Gün içinde 2 bin kadar sığınmacının daha Yunanistan'a getirilmesi bekleniyor.

Midilli adasındaki mülteci kamplarının tamamının 48 saat içinde boşaltılması hedefleniyor. İnsanlar, otobüslerle limanlara getiriliyor. Hedef ise ülkenin kuzeyindeki Kavala.

Tüm bunlara rağmen, sığınmacılar hala Türkiye üzerinden Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor. Reuters'in haberine göre, sabah saatlerinde 50 kişi taşıyan bir plastik bot Midilli'ye ulaştı. Yeni uygulama gereğince bu sığınmacılar Türkiye'ye gönderilebilecek ilk kişiler olacak. Polisin verilerine göre ise sabah toplam 12 sığınmacı botu adaya vardı.

Şu anda Yunanistan'da 47 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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