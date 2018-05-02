Yunan adalarına ‘kapıda vize' uygulaması başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında son birkaç yıldır uygulanan ‘kapı vizesi’ için başvurular yeniden başladı. Normal vize başvurusundan daha az belge gerektiren ancak en fazla tek giriş olarak 7 günlüğüne verilen ‘kapı vizesi’ne ilk günden yoğun ilgi oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması bugün itibarıyla başladı. Yunanistan'ın Rodos, Sakız, Sömbeki (Simi), Mikonos, İstanköy (Kos) ve Sisam (Samos) adaları için 4 gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 60 euro karşılığında online işlemle kısa sürede kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesap numarası ve pasaportla birlikte 60 Euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabiliyor. Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak başvuruda bulunanların sayısının ilk günden 600'e ulaştığı bildirildi.

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Marmaris'te faaliyet gösteren bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Bütün Yunan adalarına Türkiye'den çıkışlı bilet satıyoruz. Kapı vizesi ve Schengen vizesi yapıyoruz. Kapı vizesi Ege şehirlerinden tek giriş-çıkışlı sistemdir. 4 iş günü öncesinden, daha az evrakla kısa sürede çıkış sağlanmaktadır" dedi.

Geçen sene kapı vizesi uygulamasının Nisan-Ekim ayları arasında geçerli olduğunu ve sadece Marmaris'ten 2-3 bin kişinin çıkış yaptığını kaydeden Dursun, "Bu yıl 30 Eylül'e kadar kapı vizesi uygulaması sürecek. Vatandaşlarımızdan talep çok fazla. Online sistemle başvuru alarak kısa sürede sonuca ulaşılıyor. Geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bir haftaya düşürüldü. Bu yıl geçen seneki rakamları ikiye katlayacak gibi görünüyor. Kapı vizesi ile Yunan adalarına gidiş olacağını düşünüyorum. Özellikle bayram tatillerinde daha çok talep olacaktır. Kapı vizesinin yeni başlamasına rağmen arayarak bilgi alanlar nedeniyle telefonlarımız adeta kilitlendi" diye konuştu.