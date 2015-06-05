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Dünya
Deutsche Welle

Yunan adalarına göçmen akını

Birleşmiş Milletler Yunan adalarına geçen yıla oranla altı kat daha fazla sığınmacının ulaştığını açıkladı.

05 Haziran 2015 17:01


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre 2015 yılının ilk beş ayında Yunan adalarına çoğu kaçak 42 binden fazla göçmen ulaştı.

Söz konusu göç akınının halihazırda ağır maddi sıkıntılar yaşayan Yunan hükümetini büyük sıkıntıya soktuğu ve kamu hizmetlerini zorladığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Melissa Fleming "Rakamlarda dramatik bir artış söz konusu. Özellikle de her gün yaklaşık 600 kişinin ulaştığı Yunanistan'da... Durumun daha da artacağını ya da en azından bu düzeyde seyredeceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Melissa Fleming, Yunanistan'ın bu insani krizin altından kalkacak ek kaynağı olmadığının da altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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