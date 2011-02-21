Yunan adalarına alıcı çıkmadı

T24

To Vima, "50 milyarlık gelir hikaye" başlıklı haberinde, "Devletin 1990 yılından bu yana değerlendirmeyi planladığı 598 ada ile ilgili girişimlerinin bugüne kadar sonuçsuz kaldığını ve Ege'de satışa çıkarılan 50'den fazla özel adaya da alıcı bulunmadığını" duyurdu.Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu ise "Hükümetin 50 milyar gelir sağlama hedefinin, 5 yıllık bir süreyi kapsadığını" söyledi."Hükümetin bu çerçevede değerlendirmeyi planladığı kamuya ait taşınmaz malların ve bazı kurumların satış yapılmadan da çeşitli şekillerde değerlendirilebileceğini" ifade eden Papakostandinu, "örneğin, bunlar hisselere çevrilip özel şirketlere aktarılarak değerlendirilebilir" dedi.Papakostandinu, "Yunanistan'da bazı bölgesel havaalanlarına, limanlara, posta teşkilatına, devlet tren yollarına, gazinolara, milli piyango gibi kurumlara ve büyük kentlerin su şebekelerine stratejik yatırım ortakları bulunmasının hükümetin planları dahilinde bulunduğunu" belirtti.Bu arada, Dışişleri Bakanlığı'nın dış temsilciliklere yaptığı ödemelerde kısıntıya gitmesi nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir çok ülkedeki dış temsilcilikte büyük sıkıntılar yaşandığı bildirildi.Haftalık Proto Thema gazetesi, "Yunanistan'ın bir çok dış temsilciliğinde parasızlık yüzünden elektrik, su ve ısınma gibi temel ihtiyaçların karşılanamadığını ve diplomatların çoğu kez koruma ve ısıtma olmayan ortamlarda izah edilemez zor koşullarda çalıştığını" yazdı.Proto Thema haberinde, "Fransa büyükelçiliğindeki memurların ısınmak için kendi aralarında para topladığını, Avusturya büyükelçiliğinin elektriksiz ve susuz kaldığını, İngiltere büyükelçiliğinde 10 günden fazla internet ve ısınma tertibatının çalışmadığını, Norveç büyükelçiliğinin elektrik faturalarını ödeyemediğini, Rusya büyükelçiliğindeki diplomatların takım elbiselerle yerleri sildiğini, ABD'nin Los Angeles kentindeki Yunan başkonsolosluğunun kira yüzünden mülk sahibiyle mahkemelik olduğunu, Güney Afrika ve Kenya'daki elçilik memurlarının maaşlarının ödenmediğini ve Türkiye'deki büyükelçilik memurlarının, temizlikçi Türk kadınların ve şoförlerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle sözlü saldırıya uğradığını" belirtti.