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YUNAN 17 KASIM TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE AÇILAN DAVA ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 17:45

-YUNAN 17 KASIM TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE AÇILAN DAVA ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği görevlilerine yönelik 1991 ve 1994 yıllarındaki saldırılarla ilgili olarak Yunan 17 Kasım terör örgütü üyesi 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanık avukatları ile Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarlığı görevinde bulunduğu 1991'de bombalı saldırıdan kurtulan müşteki MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı'nın avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, yokluğunda tutuklu sanıklarla ilgili olarak Emniyetten mahkemeye gönderilen cevapta, sanıkların arama kaydına alındığı ve ''yurda giriş yapmaları halinde yakalanacaklarının'' bildirildiğini açıkladı. Müşteki Bölükbaşı'nın avukatı Halil Öztürk, müvekkilinin referandum çalışmaları nedeniyle yoğun bir dönem geçirdiğini ve duruşmaya gelemediğini belirterek, gelecek celse müvekkilinin hazır bulunacağını bildirdi. Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, sanıkların yokluğunda tutukluluk halinin devamına, bunun infazının beklenmesine ve dosyadaki diğer eksiklerin giderilmesine karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanıkların yokluğunda tutukluluklarının devamını kararlaştırdı. Bölükbaşı'nın mazeretini kabul eden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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