Yumuşak tuvalet kâğıdı otomobilden daha zararlı

Yumuşak tuvalet kâğıdının çevreye "benzin içen" otomobilden daha çok zarar verdiği belirtildi.



Daily Mail'in haberine göre, Amerikalıların kabarık ve çok katlı yumuşak tuvalet kâğıdına merakı, her yıl binlerce ağacın ABD pazarı için kesilmesi anlamına geliyor. Ülkedeki tuvalet kâğıdının yüzde 98'inin bakir ormanlardan geldiğine dikkat çekiliyor.



Bunun yanı sıra selüloz yapımında kullanılan kimyasallar yüzünden havaya zehirli duman salınıyor.



Avrupa'da ise tuvalet kâğıdının yüzde 40'ı geri dönüşümlü ürünlerden üretiliyor.



Tabii Kaynaklar Savunma Konseyinden bilim adamı Allen Hershkowitz, "Bu, üç saniyeden az zamanda kullanıp attığımız bir ürün, ama bu ürünün ağaçtan imal edilmesinin ekolojik sonuçları çok büyük" dedi.



Hershkowitz, "Bakir odundan tuvalet kâğıdı imal etmek küresel ısınma açısından Hummer cip sürmekten daha zararlı. İnsanlar yumuşaklığın çevrenin tahribatıyla eşit olduğunu anlamıyor" diye konuştu.



Yeşil Barış Örgütü Greenpeace'ten Lindsey Allen de, "ABD'de, geri dönüştürülmüş ürünlerden elde edilen tuvalet kâğıdının düşük kaliteli, karton gibi olduğu efsanesi h3akim" dedi.



ABD en çok kâğt tüketilen ülke. Amerikalıların tükettiği kâğıt miktarının İngilizlerinkinin üç, Çinlilerinkinin ise 100 katı olduğu ifade ediliyor.



(AA)

