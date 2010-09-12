Yumurtayı beğenmeyince dehşet saçtı

T24- ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı bir kişi karısını, üvey kızını ve üç komşusunu öldürdükten sonra intihar etti. Olayın, karı koca arasında yumurta pişirme tartışmasından başladığı bildirildi.



Jackson kenti dışındaki bir karavan parkında meydana gelen olayın failinin 47 yaşındaki Stanley Neace olduğu bildirildi.



Görgü tanıkları, Neace'in, karısıyla yumurtaları sevdiği şekilde pişirmediği gerekçesiyle tartışma başlattığını söyledi.



Tartışma sırasında Neace, komşunun karavanına kaçan karısını, üvey kızını ve üç komşusunu öldürdü.



