Yumurtanın azı karar çoğu zarar

Kolesterol dost mu düşman mı?

Kalp krizinden sonra kolesterol ilacı bırakılmamalı

Yumurtanın sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki tartışmalar bitmiyor.Diyetisyen Tuğçe Altan Bahçe, Hürriyet Kelebek gazetesindeki yazısında yumurta tüketiminde aşırıya kaçılmadığı sürece bir sorun olmadığını anlatıyor.Genel olarak, kolesterol sorunu olmayanların haftada 2-3 yumurta yemelerine hiçbir engel yok. Kolesterolü çok yüksek olanların ya haftada bir yumurta yemeleri ya da bu konuyu doktorlarıyla görüşmeleri gerekiyor.Birkaç ay önce yayınlanan bir çalışma özellikle şeker hastası olan erkeklerde aşırı yumurta tüketiminin, örneğin her gün bir yumurta yemenin kan kolesterolünü çok yükselttiği ve kalp krizini tetiklediğini düşündüren bulgular ortaya koydu. Yumurtayı aşırıya kaçmadan tüketmek gerekiyor.