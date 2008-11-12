Yumurtalık nakli yapılan kadın anne oldu

Söz konusu kadının yumurtalık nakli ameliyatını yapan Dr. Sherman Silber, doğumu yaptıran doktorun 3,5 kilogramlık kız bebeğin dünyaya gelişini ilk olarak kendisine haber verdiğini belirtirken, "Hamilelik bile bizde müthiş bir heyecan yaratmıştı. Doğumu duymak bize bambaşka bir duygu yaşattı" dedi.39 yaşındaki Alman asıllı İngiliz vatandaşı annenin de çok mutlu olduğu ve uzun bir çabanın ardından dünyaya getirdiği bebeğinin son derece sağlıklı olduğu belirtildi.Annenin 15 yaşında yumurtalıklarının işlevlerini yitirmesiyle kısırlaştığına işaret eden bilim çevreleri, adı açıklanmayan kadının ikiz kız kardeşinden alınan bir yumurtalıkla yeniden adet görmeye başlayıp anne olmasını devrim niteliğinde bir gelişme olarak değerlendiriyor.Gelişme aynı durumdaki pek çok kadın için de umut olarak kabul ediliyor.