Yumurtalık nakli yapılan kadın anne olacak

The Sunday Times'ın haberine göre, 15 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu erken menopoza girerek kısırlaşan 38 yaşındaki kadına, geçen yıl ikiz kız kardeşinin bir yumurtalığı nakledildi.Londra'da yaşayan kadının yumurtalık naklinin ardından hamile kaldığı ve önümüzdeki günlerde anne olmasının beklendiği açıklandı.Bebeğin dünyaya gelmesiyle yöntemin başarısının kanıtlanacağı ve bunun da erken menopoza giren 100 bini aşkın İngiliz kadının yanı sıra kanser hastalıklarını yenmek için kemoterapi ve radyoterapi gören kadınlara umut olacağı belirtiliyor. Kanserli kadınların yumurtalıklarını kemoterapi ya da radyoterapiye başlamadan önce dondurtabileceği ve daha sonra bunların yeniden kendilerine nakledilmesiyle hamile kalabilecekleri kaydediliyor.Uzmanlar, bu yöntemin kadına sadece doğal yollarla hamile kalma şansı tanımakla kalmayıp, erken menopoza giren kadınların vücudundaki hormon seviyelerinin de yeniden normale dönmesine yardımcı olacağını belirtiyor.Sunday Times, yumurtalık nakli yapılan Londralı anne adayının 22 yıldan sonra yeniden adet görmeye başlaması, hamile kalması ve vücudunda etkileri görülmeye başlayan osteoporosis adlı kemik hastalığında da gerileme görülmesinin tümüyle yumurtalık nakli ve hormon seviyelerinin yeniden düzelmesiyle mümkün olabildiğine dair uzman görüşlerine de yer verdi.