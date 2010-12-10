-YUMURTALI PROTESTOYA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik protesto eylemiyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, yumurtalı protesto eylemini gerçekleştiren üniversite öğrencileri, kamera görüntüleri ve fotoğraflardan tespit edilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek tespit işleminin ardından, öğrencilerin ifadelerine başvurulacak.