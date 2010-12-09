'Yumurtalı eylemler örgüt işi'

T24 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, öğrenci protestoları için ''Eylemlerin arkasında örgütler var, bunun belgeleri de devlette mevcut'' dedi.



Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan, son günlerde moda haline gelen üniversitelerdeki yumurtalı saldırılara tepki gösterdi. "Kavga edeceksek fikirlerle çarpışalım. Yoksa yumurtalar başka şeyler çarpışmasın." diyen Babacan, fikirleri fiziki şiddete dönüştürenleri üniversitelilerin saf duruşundan ayırt etmek gerektiğini belirtti. Babacan, "Bunu fiziki eyleme çevirmek başka ideolojilere hizmet ediyor. Bunların arkasında kasıt var örgütler var. Bunun raporları var." dedi. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Gül, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen V. Türkiye Ekonomi Sektörler Şurası’nın sonuç raporunu açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu’ya yapılan yumurtalı saldırıyla ilgili değerlendirmeleri sorulması üzerine Babacan, üniversiteler ve üniversite öğrencilerinin hayatla siyasetle pratikte iç içe olmalarını tavsiye ettiklerini kaydetti. Siyasetin farklı fikirlerin serbestçe çarpışıldığı ortam manasına geldiğine işaret eden Babacan, "Fiili eylemlere şiddete çevirmek, öğrencilerin fikirlerine saygı duysak da arzu edilen tablo değil. Bazı örgütleri bazı küçük aşırı yapılanmaları bu işin içinde görüyoruz. Bunların raporları var. Öğrenci gibi görünüp çok farklı amaçlara hizmet etme amacı var. Öğrencilerin saf temiz duruşundan bunları ayırt etmemiz lazım." değerlendirmesi yaptı.



Siyasetçilerin üniversitelere girmemesi için aynı grupların aynı örgütlerin parti farkı gözetmeksizin eylem yaptığının altını çizen Babacan, "Ne zaman bir bakan milletvekili başka partiden birisi üniversiteye gittiğinde sözlü fiili eylemler oluyor. Bunlar olgun üniversiteye yakışmıyor. Kavga edeceksek fikirlerle çarpışalım. Yoksa yumurtalar başka şeyler çarpışmasın. Bunu fiziki eyleme çevirmek başka ideolojilere hizmet ediyor. Bunların arkasında kasıt var örgütler var. Tüm öğrencilerimizden fikirleriyle kendilerini göstermelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.





BAKAN ERGÜN: DEMOKRATİK HAK DEĞİL



Sanayi Bakanı Nihat Ergün ise fiili saldırıların hak ve özgürlük anlamına gelemeyeceğine dikkat çekerek, "Hakarete sövmeye karalamaya dönüşmemesi ifade hürriyetinde yumurta taş atarak ortaya koymak demokratik hak olmaz. Yumurta birinin gözünü kör ederse demokratik hak olamaz." dedi. Bunu medyanın veriş şekline de değinen Ergün, "Öğrenciler içine sızmış örgütlerin hareketi mi yoksa öğrenci hareketi mi? Medyada öğrenci hareketi gibi verilmesi bütün üniversiteyi bir örgütün temsil ettiği anlamına geliyor. Üniversiteye ve öğrencilerine, demokratik sisteme büyük bir haksızlık." şeklinde konuştu.





BAKAN YILMAZ: ŞİDDETE BAŞVURANLAR KENDİNE VE FİKRİNE GÜVENMEYENLERDİR



Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da aynı konu hakkında küçük bazı grupların yaptığı bu eylemleri geniş kitleleri temsil makamı gibi gösterilmesinin çoğunluğa haksızlık anlamına geleceğini aktardı. Yılmaz, "Şiddete başvuranlar kendine ve fikrine güvenmeyenlerdir. Sopayla, yumurtayla şiddet içerecek şekle eylemlerde bulunmak demokrasiye inancın zayıflığını gösterdiği gibi özgüvene inancın zayıflığını gösteriyor."ifadelerini kullandı.





