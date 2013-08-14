Yumurtada 'soğuk zincir' koşulu kalkıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görüşe açılan yeni yumurta taslağında, yumurtada soğuk zincir koşulunun kaldırılacak olması dikkat çekiyor.

Hürriyet'in haberine göre, yumurtaların yumurtlama tarihinden itibaren 18. güne kadar soğutulmaması gerekecek. Halen yürürlükteki mevzuata göre ise, yumurtaların 5 ila 12 derece arasında korunması gerekiyor. Taslak, 30’luk bir A sınıfı yumurta kolisinde 4 taneye kadar kırık veya kirli yumurtaya da “tolerans” kapsamında izin verme dönemini de başlatıyor. Yumurta sektörü ise, getirilmesi öngörülen düzenlemelerden memnun.

Geçtiğimiz günlerde görüşe açılan “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği”nde yumurtaların tüketiciye ulaşana kadar dönemdeki taşıma ve depolama koşulları değiştiriliyor. Halen yürürlükte olan tebliğe göre, A ve B sınıfı yumurtalar 5 ila 12 derece arasında muhafaza edilebilir ve taşınırken; pastörize ürünlerde depolama sıcaklığı 4 derece olarak uygulanıyor. Taslak ise, bu oranların tümünü birden kaldırıyor. Buna göre artık yumurtalar yumurtlama tarihinden sonraki 18. güne kadar soğutulmayacak. 18. günden sonra ise 8 derecenin altındaki bir sıcaklıkta korunabilecek.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Derya Pala, yumurtada soğuk zincirinin kaldırılmasının sektörü memnun edecek bir gelişme olduğunu söyledi. Pazarlarda soğuk zincirine uyulamadığını belirten Pala, “Yumurtayı en çok ısı değişikliği bozuyor. 5-10 derecede yumurtayı tutmak, ömrünü uzatıyor; ama üç beş saatlik bir ısı değişimi bile sıkıntı oluşturuyor. Bu nedenle, hiç soğutulmaması daha sağlıklı. Avrupa Birliği’nde ülkelerin çoğunda böyle “diye konuştu. Güneşin altında uzun süre bekleyen yumurtanın tazeliğini kaybedeceğini ancak bakkal ve pazarlarda tüketimin hızlı olduğunu belirten Pala, “Marketlerde yine dolaplarda bekleyebilir. Tüketici ise evine götürdükten sonra buzdolabında tutar” dedi.

A sınıfı yumurtalarda, belli bir sayıya kadar kirli veya kırık olmaları durumunda “tolerans değerleri” devre girecek. Paketleme tesisinde sevkten önce yüzde 10, pazarlama ve satışın diğer aşamalarında ise yüzde 14’e kadar tolerans uygulanacak.

30’luk bir yumurta paketinde 4 taneye kadar kırık ve kirli yumurta tolerans kapsamında olacak. A sınıfı ağırlığını taşımayan yumurtalar için de tolerans değeri olacak. 30’lu pakette 3 taneye kadar, ağırlık koşullarını taşımayan yumurtaya izin verilecek. Şu anki mevzuatta tolerans yok.