"Yumurtada fiyat artışı kaçınılmaz"

Bloomberg HT yayınına katılan Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, maliyetler ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Akman, Bloomberg HT yayınına katılan katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Artan maliyetler ve piyasanın öngörülemez olması nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını aktaran Akman, yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu, yumurta üreticisinin maddi ve manevi gücü kalmadığını ve acil eylem planının şart olduğunu söyledi.

İklim krizinin de hammade profilini değiştireceğine dikkat çeken Akman, enerjideki desteklerin tüm tarım sektörü için önemli olduğunu dile getirdi.

Akman, tarımda devlet desteklerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.