Yumurta ve domatese ceza yağdı

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Haziran 2008'de Diyarbakır'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında parti otobüsüne yumurta ve domates atan 4 kişi, 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.



Alınan bilgiye göre, Baykal'ın Diyarbakır gezisinde parti otobüsünün Melikahmet Caddesi'nden geçişi sırasında yumurta ve domates atan 4 kişi hakkında kamu davası açıldı.



Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi, yumurta ve domates atmak suretiyle müştekiler CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav'a hakaret ettikleri sonucuna vararak, sanıkları 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, sanıkların kişiliği ve suçun işlenmesindeki şekil ve özellikler göz önünde bulundurularak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanıkların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.