Yumurta için yetiştirilen 120 milyon tavuktan 100 milyonu kafeslerde hapsediliyor

Yumurta üretmek amacıyla dolu kafeslere kapatılan tavuklar için farkındalık yaratmaya çalışan Kafessiz Türkiye, otel ve konaklama sektörüne yönelik rapor hazırladı. Rapora göre, Türkiye'de yumurta için yetiştirilen 120 milyon tavuk bulunuyor. 100 milyon kadar tavuk, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsediliyor.

Birgün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, Kafessiz Türkiye'nin otel zincirlerinin hayvan refahı politikaları üzerine hazırladığı Tatil Karnesi isimli raporun tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Rapora göre kafes yumurtasını terk etme üzerine en büyük ilerleme kaydeden sektör otelcilik sektörü. Türkiye’deki en büyük 12 otel zincirinden 8’inin kafes yumurtasını tedarik zincirlerinden çıkarmak üzere taahhüt yayınladıkları belirtilirken Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Hepimiz bize otellerde, restoranlarda, marketlerde servis edilen ürünlerin ne şekillerde üretildiğini bilmek istiyoruz ve bunu bilmeye hakkımız var” dedi.

"Beş yıldızlı otellerdeki yenilen yumurtalar kafeslerde eziyet çeken tavuklardan geliyor"

Beş yıldızlı otellerin vaatlerine bakıldığında ‘ayrıcalıklı’, ‘büyüleyici’, ‘gurme lezzetler’ gibi şaşaalı ifadelerin yer aldığını ancak bu sıfatları kullanmanın bedava olduğunu ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

“Bugün hâlâ geceliği bin liradan fazla olan bazı otel zincirlerinin kafeslerde yetiştirilen tavuklardan elde edilen 3 numaralı yumurta kullandığını görüyoruz. Bazı otellerde, beş yıldızlı suitlerde kahvaltı yaptığınız zaman bu yumurtalar kafeslerde eziyet çeken tavuklardan geliyor ve burada inanılmaz bir çelişki var.

En büyük 12 otel zincirinden hangilerinin kafes yumurtasını kullanmayı bırakacağına yönelik taahhütleri var, hangileri ise bu konuda herhangi bir adım atmaktan çekindi? İnsanlar aslında açık büfelerde kendilerine ne servis ediliyor, yüksek paralar ödedikleri ürünler gerçekten kaliteli mi sorularına en sonunda raporda yanıt bulabilecekler.”

"Tüketicilerin yüzde 82’si endüstriyel kafes sistemini doğru bulmuyor"

Öte yandan kamuoyuna yayınlanan rapor, hangi otellerin endüstriyel kafeslerden gelen yumurtaları mutfaklarından çıkarmayı taahhüt ettiğini ortaya koyuyor. Otel ve konaklama sektörü, yumurta tüketiminin en fazla olduğu alanlardan biri. Rapora göre ülkemizde kafes yumurtasını terk etme üzerine en büyük ilerleme kaydeden sektör de otelcilik sektörü.

Tüketiciler de hayvanların refah şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. KONDA’nın 2021 yılı Ocak ayında yaptığı araştırmada tüketicilerin yüzde 82’si tavukların endüstriyel kafes sisteminde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.