-Yumurta fiyatları kışın normale döner DENİZLİ (A.A) - 02.10.2011 - Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, son dönemde artan yumurta fiyatlarının gelecek yıl ocak şubat aylarında normale dönmesini öngördüklerini söyledi. Abalıoğlu, yumurta fiyatlarının son günlerde gereğinden fazla artış gösterdiğini ifade etti. Artıştaki en büyük etkenin 1 yıldır zarar eden yumurta üreticilerinin daha fazla dayanamayıp faaliyetlerine son vermesi olduğunu belirten Abalıoğlu, ''Özellikle kafesleri yıpranmış, bakım isteyen işletmeler bunu yapamayınca yumurtlayan hayvan sayısında ciddi azalmalar oldu. Üretimin azalması, fiyatlarda anormal yükselişe yol açtı'' dedi. Yumurtada üretim miktarının artmasıyla fiyatların normale dönebileceğini dile getiren Abalıoğlu, şöyle devam etti: ''Bunun da yaklaşık olarak gelecek yılın ocak-şubat aylarını bulmasını bekliyoruz. Biz şirket olarak üzerimize düşen görevi yaparak ülke yumurta ihtiyacının yüzde 1,6'sını karşılıyoruz. Denizli Kocabaş'ta yer alan çiftliğimizde gerçekleştirdiğimiz yıllık 250 milyon adet üretim ile sektörün üç büyük yumurta üreticisi arasında yer alıyoruz.'' Abalıoğlu, önemli miktar yumurta ihracatı yaptıklarını da belirterek, ''Hali hazırda Irak'a ihracatımız bulunuyor. Bununla birlikte büyüklük sırasına göre İran, Suriye, Azerbaycan ve İsrail Türkiye'nin yumurtada en önemli ihracat pazarlarını oluşturuyor'' diye konuştu. Likit yumurta üretiminin artmasını beklediklerini belirten Abalıoğlu, ''Önümüzdeki dönemde sektörümüzde yenilikçi ürünleri daha fazla göreceğimize inanıyoruz'' dedi.