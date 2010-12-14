-YUMURTA FİYATLARI ARTTI KAYSERİ (A.A) - 14.12.2010 - Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesi ve Kayseri'de toptan yumurta fiyatları yükseldi. Afyonkarahisar bakkal ve marketlerinde ise yumurta 15 kuruştan satılıyor. Kayseri Tavukçuluk ve Yumurta Üreticileri A.Ş (KAYTAŞ) Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt da geçen hafta ucuzlayan yumurta fiyatlarının, bu hafta artış gösterdiğini söyledi. Kayseri'de market ve bakkallarda yumurtanın tanesi 20 kuruştan satılıyor.