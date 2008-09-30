Yumurta diyetiyle 9 ayda 25 kilo verdi

Yumurtanın azı karar çoğu zarar



Sahurda yumurta ve yulaf yiyerek tok kalın

Saatchi&Saatchi reklam ajansının sahibi Saatchi'nin zayıflama öyküsünü eşi Nigella Lawson (48) basınla paylaştı.Sabah gazetesinin haberine göre, eşinin zayıflama kararı aldıktan sonra kendisinin yaptığı yemeklerden tatmadığını belirten Lawson, "Günde sadece 9 yumurta yiyerek 9 ayda 25 kilo vermeyi başardı" dedi.Eşinin sadece haşlanmış ya da az yağda pişirilmiş yumurta tercih ettiğini söyleyen Lawson, 9 yumurtayı sabah öğle ve akşam 3'er tane yediğini kaydetti.Lawson, beslenme uzmanlarının bu diyeti nefes darlığı, bağırsak düzensizliği gibi önemli problemler yaratacağı için asla tavsiye etmediğine dikkat çekti.