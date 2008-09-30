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Sağlık

Yumurta diyetiyle 9 ayda 25 kilo verdi

İngiliz koleksiyoncu Charles Saatchi (65) yumurta diyetiyle 9 ayda 25 kilo zayıfladı.

30 Eylül 2008 03:00

İngiliz koleksiyoncu Charles Saatchi (65) yumurta diyetiyle 9 ayda 25 kilo zayıfladı.

Yumurtanın azı karar çoğu zarar

Sahurda yumurta ve yulaf yiyerek tok kalın

Saatchi&Saatchi reklam ajansının sahibi Saatchi'nin zayıflama öyküsünü eşi Nigella Lawson (48) basınla paylaştı.

Sabah gazetesinin haberine göre, eşinin zayıflama kararı aldıktan sonra kendisinin yaptığı yemeklerden tatmadığını belirten Lawson, "Günde sadece 9 yumurta yiyerek 9 ayda 25 kilo vermeyi başardı" dedi.

Eşinin sadece haşlanmış ya da az yağda pişirilmiş yumurta tercih ettiğini söyleyen Lawson, 9 yumurtayı sabah öğle ve akşam 3'er tane yediğini kaydetti.

Lawson, beslenme uzmanlarının bu diyeti nefes darlığı, bağırsak düzensizliği gibi önemli problemler yaratacağı için asla tavsiye etmediğine dikkat çekti.

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