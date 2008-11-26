Yumurta, diyabeti tetikliyor

Bugün gazetesinde yayımlanan habere göre, Harvard Üniversitesi uzmanları tarafından yaklaşık 60 bin kişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir araştırma, haftada bir iki taneden fazla yumurta yemenin diyabet riskini yüzde 60 artırdığını ve zaten hasta olanlarınsa durumlarını ağırlaştırdığını ortaya çıkardı.Bu arada kadınların yumurtaya daha hassas olduğu ve haftada yedi veya daha fazla yumurta yemenin diyabet riskini kadınlarda yüzde 77 artırdığı belirlendi. Haftada bir kez yumurta yemeninse hiçbir zararı yok.Araştırmayı değerlendiren Harvard Üniversitesi uzmanları özellikle 2. tip diyabet hastası olanları ve kan şekeri rahatsızlığı olanlara yedikleri yumurta sayısını sınırlandırmaları tavsiyesinde bulundu. Yumurta vitamin, protein ve diğer besinler açısından zengin bir gıda ancak yüksek oranda kolesterol de içeriyor. Kolesterol ise damarları tıkayarak kalp krizi ve diyabet riskini tetikliyor.