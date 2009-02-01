Yumurta da fişlendi

23 Ocak'tan itibaren yumurtalar numaralanmaya başladı. Artık tüketici yediği yumurtanın hangi kümesten geldiğini biliyor.



23 Ocak 2008’de yürürlüğe giren "Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği" uyarınca, 23 Ocak 2009’dan itibaren yumurtalar numaralanmaya başladı.



Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Konya, 23 Ocak 2009’dan bu yana tüketicilerin, yediği yumurta hakkında bazı bilgileri üzerindeki numaradan bildiğini söyledi.



Konuyla ilgili tebliğin 23 Ocak 2008’de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Konya, üreticilerin 1 yıllık uyum döneminde gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.



23 Ocak 2009’dan bu yana da yumurtaların numaralanmaya başladığını ifade eden Konya, "Artık yumurtaların üzerine ’işletme numarası’ damgalanıyor. İşletme numarası, iki haneli ülke kodu, iki haneli il trafik kodu, işletmeye özgü 10 rakamlı bir sayı ile birlikte toplam 14 haneden oluşuyor. Artık tüketici, hangi kümesteki tavuğun yumurtasını yediğini biliyor" dedi.

Konya, işletme numarasının ürün takibini sağlayacağını belirterek, böylece tüketicinin karşılaşacağı her türlü sorunda yumurtayı üreten firmaya rahatlıkla ulaşabileceğini, karşısında muhatap bulabileceğini bildirdi.



Türkiye’de yumurtada yeni bir dönemin başladığını dile getiren Konya, yumurtada sağlık anlamında büyük önem taşıyan bu uygulama kapsamında bundan sonra gerekli şartları oluşturamayan üreticilerin yumurta satışı yapamayacağını kaydetti.

