Yumurta büyüklüğündeki elmasa servet

Küçük bir yumurta büyüklüğündeki 118 karatlık elmas, bir açık artırmada şimdiye kadar satılan en değerli mücevher oldu. Elmas 30 milyon 600 bin dolara satıldı.

Hong Kong'da Sotheby's şirketinin düzenlediği mücevher müzayedesinde satışa sunulan, 118 karatlık elmas, telefonla açık artırmada teklif veren 2 katılımcıdan birinin yenilgiyi kabul etmesinin ardından sadece 6 dakikada satıldı.

Afrika'nın güneyinde 2 yıl önce çıkarılan ve kesilen, oval biçimli "kusursuz" elmas 27 milyon 300 bin dolar (yaklaşık 54 milyon 422 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu.

Sotheby's'in 28 milyon ile 35 milyon dolar arasında satılacağı tahmininde bulunduğu elmas, hesaplanan en yüksek değerin altında alıcı bulmasına karşın, şimdiye kadar bir müzayedede satılan en değerli mücevher olma özelliğini kazandı.

Daha önceki rekor, 6 ay önce Christie's müzayede şirketinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği açık artırmada 26 milyon 700 bin dolara (yaklaşık 53 milyon 223 bin TL) satılan bir beyaz elmasa aitti.