'Yumruklu saldırı'ya 7 bin lira ceza verildi

T24 - Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Mardin eski Milletvekili Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunan 27 yaşındaki İsmail Çelik'e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, ardından ceza paraya çevrildi.

Geçen yıl 15 Aralık tarihinde Muş'un Bulanık İlçesi'nde Anayasa Mahkemesi kararıyla DTP'nin kapatılmasını protesto eden grubun başlattığı olaylarda molotof kokteyli atılan manifaturacı dükkanından Kalaşnikof tüfekle ateş açılırken 20 yaşındaki Necmi Oral ile Yoncalı Köyü muhtarı 46 yaşındaki Kemal Ağcan öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Turan Bilen ile kardeşi Metin Bilen tutuklanırken ‘güvenlik' gerekçesiyle Samsun'da yargılanmalarına karar verildi. Geçen 12 Nisan'da Samsun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk bir grup BDP milletvekili ile izledikten sonra adliye önünde açıklama yaparken bir çay ocağında garson, İsmail Çelik'in yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıda Türk'ün burnu kırıldı. Olayın ardından İsmail Çelik ile TBMM plakalı araca taş attığı öne sürülen 22 yaşındaki Uğur Keskinsoy gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Çelik tutuklandı, Keskinsoy tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘Yaralama' suçundan 4.5 yıl hapis istemiyle Samsun 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan İsmail Çelik, 18 Haziran'daki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün sıkı güvenlik önlemleri arasında devam edilen dava için 80 polis görevlendirildi. Duruşmaya Çelik ve avukatı Serkan Karaduman katıldı. Uğur Keskinsoy duruşmaya gelmedi. 10 dakika süren duruşmada İsmail Çelik'e 1 yıl hapis cezası verilirken bu ceza 6'da 1 oranında oranında artırılarak 1 yıl 2 aya çıkarıldı. Ancak, sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak ceza 11 ay 20 gün hapse indirildi. Bu ceza da 7 bin TL adli para cezasına çevrildi. Aynı davada ‘kamu malına zarar vermek' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yarılanan Uğur Keskinsoy ise beraat etti.

Çelik, dava sonunda “Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oyunlar oynanıyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bu halk gereken cevabı verecektir” dedi. İsmail Çelik’in avukatı Serkan Karaduman ise, mahkemenin tahrik hükümlerini uygulamadığını temyiz yoluna gideceklerini söyledi. Çelik'in babası Ali Çelik de “Oğlum terörist değil. Neden böyle bir ceza nasıl verildi” diye konuştu.