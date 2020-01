-Yumruklar ''kötü alışkanlıklara'' -Boks antrenörü Ali Demir, sokak çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyor -Antrenör Demir: ''Özellikle sokaklardaki çocukları spora yönlendirerek, onları olası tehlikelerden korumaya ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz'' -''Keşke hastalığı nedeniyle spor yapamayan oğluma da boks öğretebilseydim'' -''Spor kulübümüzü kendi emeklerimizle bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sponsorların desteğine ihtiyacımız var'' (fotoğraflı) ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Buğra Ersavaş - Eski milli boksör Ali Demir, hem başkanlık, hem de antrenörlük yaptığı spor kulübünde sokak çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyor. Ali Demir, her yaş grubundan yaklaşık 40 sporcusu olduğunu ve kulüpteki sporcuların genelde sokak çocuklarından oluştuğunu belirterek, ''Özellikle sokaklardaki çocukları spora yönlendirerek, onları olası tehlikelerden korumaya ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz'' dedi. Salonlarında boksu öğrenmek isteyen çocukları spor ahlakıyla yetiştirdiklerinin altını çizen Demir, ''Yaşadığımız semtte birçok çocuk sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor. Sokakta olmasalar bile yaşadıkları maddi ve manevi sorunlar nedeniyle kendilerine belli bir hedef belirleyemiyorlar. Bunun doğal sonucu olarak da kötü alışkanlıklara yöneliyorlar. Biz kulübümüzde bunu önlemeyi asıl hedef olarak seçtik. Ne kadar çocuğumuzu spora kazandırırsak, bunu yanımıza kar sayıyoruz. Özellikle sokaklardaki çocukları spora yönlendirerek, onları olası tehlikelerden korumaya ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. -''Hasta olan çocuğuma boks öğretmek isterdim''- Boks antrenörü Ali Demir, oğlu Mert'in 4 yaşında kas erimesi hastalığına yakalandığını, bu nedenle de sporu çok sevmesine karşın spor yapamadığını söyledi. ''Çocuğuma boks öğretememek bir ömür içimde dert olarak kalacak'' diyen Demir, konuşmasına şöyle devam etti: ''Oğlum Mert, sporu çok sevmesine karşın rahatsızlığı nedeniyle spor yapamıyor. 4 yaşında kas erimesi hastalığına yakalanan Mert, şu an 11 yaşında. Kulübümüze oğlumun adını verdim. Mert boksu çok seviyor. Hastalığı nedeniyle oğlumun spordan uzak kalmasına çok üzülüyorum. Keşke hastalığı nedeniyle spor yapamayan oğluma da boks öğretebilseydim. Çocuğuma boks öğretememek bir ömür içimde dert olarak kalacak.'' -Sponsor ihtiyacı- Ankara Mert Spor Kulübü'nün sahibi Ali Demir, kulübü açmak için büyük emek harcadıklarını vurgulayarak, bundan sonrası için de tüm zorluklarla savaşmaya hazır olduklarını belirtti. Çocuklara yardım için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını kaydeden Ali Demir, ''Spor kulübümüzü kendi emeklerimizle bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Yardımcı hocalarımızla beraber kulübümüzde çocuklarımızın geleceğiyle ilgili büyük bir mesai harcıyoruz. Ancak bizim de gücümüz bir yere kadar yetiyor. Açıkçası bu konuda sponsor desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünen, bizim gibi onları olası tehlikelerden korumak isteyen tüm kişilerin desteğini arkamızda görmek arzusundayız. Bu sayede çocuklarımıza çok daha fazla yardımcı olabileceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı. (BĞR-ZZ)