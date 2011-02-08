-YUMRUK CEZASINA İTİRAZ KAYSERİ (A.A) - 08.02.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatları, yumruklu saldırıda bulunan Şahin Şimşek'in aldığı cezaya itiraz edecek. Bakan Yıldız'ın avukatlarından Mehmet Savruk, yaptığı açıklamada, Şahin Şimşek'e verilen cezaya üst mahkemede itiraz için 7 gün süre bulunduğunu, bu süre içinde itiraz dilekçesi hazırlayacaklarını bildirdi. Mahkemenin Şimşek'e ceza verirken hafifletici sebep uyguladığını, buna itiraz ederek cezanın yükseltilmesini isteyeceklerini ifade eden Savruk, şu bilgileri verdi: ''Mahkeme, sanığa önce 1 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra müvekkilim Bakan Taner Yıldız'ın kamu görevlisi olması ve saldırı sonucunda burnunda kırık meydana gelecek şekilde yaralanması nedeniyle ceza 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Daha sonra indirim yapılarak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi ve hükmün uygulanması 5 yıl geriye bırakıldı. Sanığın, pişman olduğunu beyan etmesi hafifletici sebep olarak değerlendirildi. Buna itirazda bulunmayı planlıyoruz. Cezanın artırılması için temyize gideceğiz.'' Savruk, mahkeme kararını Bakan Yıldız'a da ileteceğini, buna göre değerlendirme yapacaklarını kaydetti. Kayseri'de katıldığı cenaze töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan öğretmen Şahin Şimşek, bugün Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Şimşek'e verilen ceza hükmünün uygulanması 5 yıl süreyle geriye bırakılmıştı.