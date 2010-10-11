-YÜLEK DE İSTİFA EDECEK ADANA (A.A) - 11.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek, Başkanlık Divanı üyeleri olarak çarşamba günü Ankara'da düzenleyecekleri basın toplantısında istifalarını açıklayacaklarını söyledi. Yülek, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlığı görevinden istifa eden Sıtkı Cengil ile basın toplantısı düzenledi. Yülek, partideki istifa furyasının sürdüğünü ve istifaların büyük olasılıkla çarşamba günü tamamlanacağını ifade etti. Kendisinin de bu yönde karar aldığını belirten Yülek, ''Başkanlık divanı üyeleri olarak büyük olasılıkla çarşamba günü Ankara'da düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile istifalarımızı açıklayacağız. İstifaların tamamlanmasının ardından Yeni Medeniyet Siyaseti hareketinin kuruluşunu ay sonuna kadar tamamlayarak seçimlere hazır hale geleceğiz'' diye konuştu. Yülek, istifa etmelerinin ideolojik olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''İstifamız üslup, usul, halkı kucaklama ve yeni değerleri ifade etme ayrışımıdır. Türkiye'ye örnek olabilecek yeni hareketi oluşturmak için, partimizde kalıp kavga etmek yerine yeni bir hareket oluşturmaya ve ayrılmaya karar verdik. Maneviyatçı bir parti olacağız. Bütün Türkiye'yi kucaklayıcı bir hareket olacağız. Türkiye'deki bölünmüşlüğü, ayrılmışlığı birleştirecek akıl bizim aklımızdır. Milletin kendisi olacağız. Harun gibi gelip Karun gibi gitmeyeceğiz, Musa gibi gelip firavunlaşmayacağız. Dinin yüksek değerlerini siyasete alet etmeyeceğiz. Milli görüş kimliğimizi çıkartmadan halkı kucaklayacağız.'' Cengil de gençlik yıllarından bu yana içerisinde olduğu hareketten ayrılırken zor bir karar verdiğini belirterek, ''Saadet Partisi'nde halka hizmet etme ve ilkeli siyaset yapma imkanı kalmadığı için istifa ettim'' dedi.