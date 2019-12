Yükseliş, yerini düşüşe bırakacak

Nouriel Roubini, yükselişin bu yılın sonlarına doğru yerini düşüşe bırakacağını savundu.



Kredi piyasalarındaki krizi önceden gören ünlü ekonomist Nouriel Roubini, global hisse senedi piyasalarında yaşanan yükselişin bu yılın sonlarına doğru düşük kar rakamlarının ve olumsuz ekonomik haberlerin hayal kırıklığı yaratmasına bağlı olarak yerini düşüşe bırakacağını öne sürdü.



Bağımsız araştırma firması RGE Monitor'ün başkanı ve Stern School of Business at New

York University'de ekonomi profesörü olan Roubini, "Bu halen bir ayı piyasası rallisi" ifadelerini kullandı.



Roubini makroekonomik cepheden gelen haberlerin beklentilerden daha kötü olacağını ve bankacılık sektörünün yanı sıra gelişmekte olan piyasalardaki kriz etkilerine dair kötü haberlerin süreceğini öngördü.