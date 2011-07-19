-YÜKSELEN DÖVİZ KRİZDEN KORUYACAK İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sepet kurun bu seviyelerde veya daha yukarılarda seyretmesinin ihracatçıları, AB'deki krize karşı koruyacağını söyledi. Tanrıverdi, ihracatçıların 2005'en 2008'e kadar olan dönemde değerli Türk Lirası'ndan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadığını, doların 1,2000 lira seviyelerine kadar gerilediğini anımsattı. Bugün dolar ve avrodaki yükselişle birlikte sepet kurun 2 lira seviyesine çıktığını belirten Tanrıverdi, bu ve bunun üstü seviyelerin ihracatçı açısından olumlu ve istenen bir düzey olduğunu anlattı. Bu seviyelerin kalıcılığının sağlanmasının önemine işaret eden Tanrıverdi, ''Çünkü bize en büyük zararı oynak, kısa vadeli değişen kur veriyor. Bugünkü seviyelere göre hazırlık yapmış olan ihracatçı, üç ay sonra parasını aldığında sepet kuru daha aşağılarda görürse sıkıntı olur. O yüzden kurun çıkarken de inerken de çok daha yavaş hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu. İhracatın rekorla kapandığı 2008 yılında, paritenin ihracatçıya yardım ettiğini hatırlatan Tanrıverdi, bugün ise Avrupa ekonomisinin krize girmesiyle durumun tersine döndüğünü söyledi. Tanrıverdi şöyle devam etti: ''Bugün AB'de ciddi bir kriz var. O yüzden döviz kuru politikaları sıkı bir şekilde takip edilmeli. Sepet kurun şu anki seviyelerde veya daha yukarılarda seyretmesi AB'deki krize karşı bizi korur. Çünkü kur bize daha rahat mal satabilme ve rekabet edebilme şansı veriyor. Avrupa bölgesindeki kriz, AB'nin yaptığı ithalatı düşürecek. Biz burada döviz kurunun yükselmesiyle farkı kapatıp diğer rakiplerimize göre daha rahat mal satabilecek pozisyona gelebiliriz. Bunu çok iyi kullanmamız lazım. Kısa zamanda geriye kurun geriye gitmesini engellemek için gerekli tedbirleri almamız lazım.'' -SICAK PARA RİSKİ...- Dünya piyasalarındaki karışıklığın devam ettiğini anımsatan Tanrıverdi, finansal piyasaların daha güven sağladığı bir dönemde Türkiye'ye tekrar yabancı yatırımcının geleceğini ve dövizin değer kaybetmeye başlayabileceğini söyledi. Tanrıverdi, ''Merkez Bankası'nın bu konuda, öyle bir hareket başladığında ciddi tedbirler alması gerekir. Bizim isteğimiz bu seviyelerin korunması... Bu, ihracatçı açısından önemli...'' diye konuştu. Para politikalarının bundan sonra Türkiye'nin ithalat ve ihracatında çok önemli bir denge olacağının altını çizen Hikmet Tanrıverdi, ''Türkiye'nin artık para politikasını proaktif şekilde yönetmesi lazım. Para politikalarını iyi yönetebilirsek Türkiye'nin hem cari açığının çözümünü sağlamış oluruz hem de ihracat hedefine ulaşmasına katkıda bulunuruz'' görüşünü ifade etti. Serbest piyasada doların 1,2000 lira seviyelerini gördüğü dönemde ihracatçılar kur politikalarından yakınmış, özellikle Merkez Bankası'ndan gerekli tedbirlerin alınması konusunda talepte bulunmuştu. 2009 yılını 1,5000'ün altında 1,4970 liradan tamamlayan dolar geçen yılı ise 1,5500 liradan kapatmıştı. Dolar bugün serbest piyasada 1,6600 lira seviyelerinde bulunurken, avro da yılbaşına göre yaklaşık yüzde 13 oranında artarak 2,3300 lira seviyelerine çıktı.