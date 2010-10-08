-YÜKSELEN DEĞER SANAYİ TİPİ DOMATES ELAZIĞ (A.A) - 08.10.2010 - Elazığ'da alternatif tarımında son yıllarda yükselen değerin sanayi tipi domates üretimi olduğu bildirildi. Tarım İl Müdürü Rüştü Emir, yaptığı yazılı açıklamada, kentte alternatif tarım alanında yaşanan gelişmelerde önemli bir yeri olan salçalık, kurutmalık sanayi tipi domates üretiminin İl Özel İdaresi'nin de desteklediğini bildirdi. Uygun fide seçimi ile çiftçilere bedelsiz ya da çok cüzi fiyatla satılan sanayi tipi domates fidesi dağıtımının yapıldığını kaydeden Emer, bu yıl 20 bin ton domates üretimi beklendiğini ifade etti. Sanayi tipi üretimi sözleşmeli modelle özendirmek ve salça fabrikasına hammadde temin etmek için 200 dekar alanda domates ekiminin yapıldığını belirten Emir, şunları kaydetti: ''Çok başarılı sonuçlar alınarak dekara yaklaşık 6-7 ton ürün toplanmıştır. Çiftçilerimizin ayağına gidilerek, gece eğitimlerine varan bir yayımla sanayi tipi domates alternatif tarım olarak tanıtılmış, buna ilgi gösteren üreticiler kazançlı çıkmışlardır. Şöyle ki, 15 kuruş fiyat veren sanayicinin verdiği fiyatı beğenmeyen üreticilerin bir kısmı pazarda sofralık olarak 2 TL'ye varan fiyatlarla domatesine alıcı bulmuştur. Ülkemiz genelinde uygulamaya konulan Havza bazlı Destekleme Modeline paralel olarak ilimizde pazarlama sorunları yaşanmaması için üretim planlaması çalışmalarına da başlanmıştır.'' Kentte kurulan salça fabrikasının üretime başladığını ve fabrikada günlük 300 ton domatesin işlenebildiğini vurgulayan Emir, fabrikanın tüm yayım çalışmalarına rağmen bu yıl komşu illerden hammadde almak zorunda kaldığını ifade etti. Emir, amaçlarının gelecek yıllarda domates üretimini 100 bin tona çıkararak sanayicinin ihtiyacını karşılamak olduğunu bildirdi.