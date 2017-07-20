Yüksel Caddesi’nde polis müdahalesi

Ankara Yüksel Caddesi’nde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilip, açlık grevine başladıktan sonra tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek verilen eylem 254’üncü gününde devam etti. Eylemcilerin “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 134'üncü gününde, Nuriye ve Semih işe geri alınsın” yazılı pankartı açtıkları sırada polis pankartı yırtarak müdahale etti. Müdahale sonrası Veli Saçılık ve Derviş Larmi gözaltına alındı. Saçılık, gözaltı aracına konulduktan kısa bir süre sonra serbest bırakılırken, Larmi gözaltı aracına bindirilerek götürüldü.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın Sincan F Tipi Cezaevi'nde sürdürdükleri açlık grevleri 134'üncü gününe girerken, Yüksel Caddesi’ndeki, “İşimizi geri istiyoruz” eylemi ise 254’üncü gününde devam etti.

DİHA'nın haberine göre aralarında Veli Saçılık’ın da olduğu bir grup kamu çalışanı İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak için Konur Sokak’ta bir araya geldi. Polisin kalkanlarla, abluka altındaki anıtın önünde açıklama yapılmasına izin vermemesi üzerine eylemciler, açıklama yapma ısrarını sürdürdü.

Saçılık ve Larmi gözaltına alındı

Eylemciler üzerinde, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 134'üncü gününde, Nuriye ve Semih işe geri alınsın” yazılı pankartı açtıkları sırada polis pankartı yırtarak müdahale etti. Müdahale sonrası Veli Saçılık ve Derviş Larmi gözaltına alındı. Saçılık, gözaltı aracına konulduktan kısa bir süre sonra serbest bırakılırken, Larmi gözaltı aracına bindirilerek götürüldü.

Saçılık ve Larmi gözaltına alındığı sırada “Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız” sloganını attı.