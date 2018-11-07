Yüksekovalı öğrenciler için atkı ördüler

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ‘Her ilmek bir adım’ projesi kapsamında ilmek ilmek ördükleri atkıları, Hakkari Yüksekova\'nın Ünlüce Mahallesi\'ndeki ikokulunun öğrencilerine gönderecekler. Okulun çok amaçlı salonunda 139 atkı, sergilendi.

Açılışa Milli Eğitim Şube Müdürleri, İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Alpir, öğretmen ile öğrenciler katıldı. Sergi açılışında konuşan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Yasemin Dal, “Bir ay boyunca hayalini kurduğumuz, heyecanlandığımız ‘Her ilmek bir adım’ projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Bir sınıfı hedefleyerek çıktığımız yolda sizlerin desteğiyle Hakkari Yüksekova Ünlüce Mahallesi ilkokulunun tamamı 139 öğrenciye ulaşabileceğiz. Projede öncelikle amacımız; doğu ve batı arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek, Türkiye’nin doğu ve batı olarak ayrı olmadığını, bir bütün olduğunu belirtmek, aradaki bağı güçlendirmek için ilmeklerle örülmüş bir köprü kurmak. Biz onlara batıdan doğuya uzanan bir el olmak, hiç tanımadığımız kardeşlerimize kilometrelerce uzakta bir kardeşleri olduğunu güvencesini vermek istedik. Bu proje de öncelikle başından sonuna dek bize destekleyen okul müdürümüze ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

\'İLMEK İLMEK ÖRÜLDÜ\'

Okul Müdürü Mahmut Alpir ise, “Öğrencilerimizin el emekleriyle oluşturduğumuz her ilmek bir adım adlı sergimizin açılışını yapıyoruz. İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak, geçtiğimiz yıllardan bu yana gerçekleştirdiğimiz sosyal projelerle gerçekten önemli bir hizmet sunmaktayız. Bu projemiz Hakkari Yüksekova Ünlüce Mahallesi ilkokulunun öğrencilerine atkı gönderiyoruz. Buradaki atkıların tamamı öğrencilerimiz tarafından ilmek ilmek örüldü. Bu atkılarımızı 139 öğrenciye göndereceğiz. Kış mevsimi başlamadan, oradaki öğrenciler bu atkıları kullanacaklar” dedi.

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