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Yüksekovalı Gülhayat, Kanada'ya gelin gitti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan Gülhayat Açıkel, İran asıllı Kanadalı işadamı Nadi Emcadi ile ilçede iki gün iki gece süren düğünle hayatını birleştirdi

25 Eylül 2017 14:23

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'nde yaşayan Gülhayat Açıkel, İran asıllı Kanadalı işadamı Nadi Emcadi ile ilçede iki gün iki gece süren düğünle hayatını birleştirdi.
Gülhayat Açıkel ile Nadi Emcadi, 4 yıl önce Antalya\'da tanıştı. Çiftin, Yüksekova ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü Köyü\'nde yapılan düğününe çok sayıda davetli katıldı. Bölgenin geleneklerine göre yapılan ve iki gün iki gece süren düğüne yöresel kıyafetler giyerek katılan ve halaya çekerek eğlenen Emcadi\'nin yakınları da gördükleri misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Gelin Gülhayat Açıkel, bundan sonraki yaşamlarını Kanada\'da sürdüreceklerini söyledi.

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