Yüksekova'da sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi 

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Yüksekova’da teröristler tarafından yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.