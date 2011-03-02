-YÜKSEKOVA'DA POLİSE LİNÇ GİRİŞİMİ YÜKSEKOVA (A.A) - 02.03.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi gözaltına almak isteyen ekipteki 1 polis memuru çevredekilerin saldırısı sonucu yaralandı. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi gözaltına almak istedi. Bu sırada, çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan 3 polise saldırıda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından kalabalığın elinden yaralı olarak kurtarılan polis memuru A.İ, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 polis ise kalabalığın arasından kendi imkanlarıyla çıkarak, uzaklaştı. Olayın ardından esnaf iş yerini kapattı. Bir süre sonra Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan bir grup ise taş ve molotofkokteyli ile çevre güvenliğini sağlayan polise saldırdı. Polisin, basınçlı su ve biber gazı ile müdahale ettiği grup, ara sokaklara dağıldı.