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Yüksekova'da polis aracı, zırhlı araca çarptı; 1 şehit, 2 yaralı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin içinde olduğu hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kontrol noktasındaki zırhlı polis aracına çarptı

12 Şubat 2018 14:14

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin içinde olduğu hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kontrol noktasındaki zırhlı polis aracına çarptı. Kazada, devriye aracındaki 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. 
Kaza, dün gece saatlerinde Yüksekova- Hakkari karayolundaki Devlet Hastanesi yakınındaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Devriye görev yapan polislerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, iddiaya göre yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarındaki zırhlı polis aracına çarptı. Kazada, devriye görevindeki 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralı polis memurları Yüksekova Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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