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Yüksekova'da PKK ile Hizbullah çatıştı:1 ölü

Yüksekova'daki olaylarda bir kişi hayatını kaybetti

06 Mayıs 2011 03:00

T24- Hakkari Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'ndeki olaylar devam ederken, Mustazaflar ile Dayanışma Derneği'nden çıktıkları ve ellerinde sopa olduğu öne sürülen 15-20 kişi göstericilere müdahalede bulunmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen ekipler burada bulunanları dağıttı. Bu sırada silah sesleri duyulurken, Mustazaflar ile Dayanışma Derneği yakınında bir kişinin yaralı olduğu görüldü.

Çevredekiler ve polis tarafından çağrılan ambulansla yaralı hemen Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan 30 yaşındaki Übeydullah Durna olduğu belirlenen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksekova Kaymakamı Üzeyir Aziz Özer, Übeydullahn Durna'nın ölümüne neden olan kurşunun göstericilerden geldiğini belirtirken, soruşturmanın kapsamlı sürdürüldüğünü söyledi. İlçedeki olaylar yer yer devam ederken, ilçedeki güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

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