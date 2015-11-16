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Yüksekova'da patlama ve silah sesleri

Hendek kapatmaya giden polis ile YDG-H üyeleri arasında çatışma çıktı

16 Kasım 2015 23:44

Yoğun bir şekilde patlama ve silah seslerinin geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki esnaf iş yerlerini kapattı, vatandaşlar ise evlerine kapandı.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Yüksekova'nın Cumhuriyet, Orman ve Kaniheyder mahallelerinde kazılan hendekleri kapatıp barikatları yıkmaya giden polis ile YDG-H üyeleri arasında çatışma çıktı. Mahallelerden yoğun bir şekilde patlama ve silah seslerin gelmesiyle birlikte ilçe merkezindeki esnaf iş yerlerini kapattı. İlçe merkezinde de vatandaşlar telaşla evlerine kapandı.

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