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YÜKSEKOVA'DA PATLAMA: 1 ÜSTEĞMEN YARALI  YÜKSEKOVA (A.A)

18 Temmuz 2010 20:22

-YÜKSEKOVA'DA PATLAMA: 1 ÜSTEĞMEN YARALI  YÜKSEKOVA (A.A) - 18.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 üsteğmen yaralandı.  İpekyolu Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliği karşısında yol kenarına döşenen patlayıcı infilak etti.  Patlamada, görev dönüşü yaya olarak yoldan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 üsteğmen yaralandı.  Yaralı üsteğmenin, Yüksekova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildiği, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı bildirildi.

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