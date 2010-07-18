-YÜKSEKOVA'DA PATLAMA: 1 ÜSTEĞMEN YARALI YÜKSEKOVA (A.A) - 18.07.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 üsteğmen yaralandı. İpekyolu Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliği karşısında yol kenarına döşenen patlayıcı infilak etti. Patlamada, görev dönüşü yaya olarak yoldan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 üsteğmen yaralandı. Yaralı üsteğmenin, Yüksekova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildiği, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı bildirildi.