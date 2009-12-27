Yüksekova’da olaylı gösteri

T24

Yüksekova yine karıştı

2 polis ile 1 gösterici yaralı

Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan bir grup, PKK'nın sivil oluşumu ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması''na yönelik yapılan operasyonu protesto etmek için izinsiz gösteri yaptı.BDP ilçe binası önünde toplanan grup, yola barikat kurup terör örgütü lehine slogan atarak polise taşla saldırdı.Yüksekova İlçesi’nde ara sokaklara dağılan gruplar ile polis arasında çatışmalarda atılan taşlardan 2 polis ile gözyaşartıcı bombanın kafasına isabet ettiği bir gösterici yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir polis burada yapılan ilk müdahalenin rdından Van'a sevk edildi.İlçeyi savaş alanına çeviren olaylar yer yer gün boyu devam ederken halk evlerine kapandı. Yollara barikat kurup ateş yakan göstericiler güvenlikg üçlerine taşlarla saldırırken polis de göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile onları dağıtmaya çalıştı.Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde yine olaylar çıktı. PKK+nın sivil yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik operasyonları protesto eden bir grup, dün olduğu gibi bugünde polisi taşlaması üzerine olaylar çıktı. Polis göstericileri basıncı su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştı.Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup, PKK ve elebaşısı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak ateş yakıp, yola birakat kurdu. Polisin uyarılara aldırmayan grup dağılmayarak, polisi taşladı. Bunun üzerine golis ile göstericeler arasında olaylar çıktı. Polis basınçlı su ve gözyaşartıcı bomba kullanarak gurubu dağıtmaya çalıştı.Olayların çıkmasının ardından Yüksekova ilçe merkezindeki işyerleri kepenklerini kapattı. Polis ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, ara sokaklarda dağılan göstericiler eylemlerini sürüdürüyor.Yüksekova İlçesi'nde ara sokaklara dağılan gruplar ile polis arasında yaşananan kovalamaca sırasında atılan taşlardan 2 polis ile gözyaşartıcı bombanın kafasına isabet ettiği bir gösterici yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Yüksekova Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerden biri Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesi ardından Van'a sevkedildi.Olayların sokak aralarına taşması sonucu göstericiler polis arasında kovamalaca dievam ediyor. Göstericiler, yola ateş yakarak barikat kurup araçların geçibine izin vermezken, polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve basınçlı su kulllanıyor. Olaylar nedeniyle vatandaşların büyük bir bölümü evlerine kapanırken, göstericiler yer yer eylemlerini sürdürüyor.