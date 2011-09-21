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Yüksekova'da olaylar çıktı...

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi’nde Abdullah Öcalan’nın avukatları ile görüştürülmemesi yapılan yürüyüşle protesto edildi.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Hakkari'nin Yüksekova İlçesi’nde Abdullah Öcalan’nın avukatları ile görüştürülmemesi yapılan yürüyüşle protesto edildi. Yapılan yürüyüşün ardından bir grup polisle çatıştı. 

Polis göstericileri gözyaşartıcı bomba ve basınçlı suyla dağıtmaya çalışırken, göstericiler de taş ve molotofkokteyleriyle karşılık verdi.

Eski cezaevi kavşağında toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Cengiz Topel Caddesi'ne doğru yürüyüşe yaptı. 

Kalabalık yürüyüş boyunca "Devrimci halk savaşıyla önder Apo'ya özgürlük" yazılı pankart taşıyıp, slogan attı. Bu sırada yürüyüşten kopan ve yüzleri poşularla kapalı yaklaşık 60 kişilik grup, Cengiz Topel Caddesi üzerinde güvenlik önlemi alan polislerin bulunduğu bölgeye taş, havaifişek ve molotofkokteyli atmaya başladı. 

Bunun üzerine polis grubu dağıtmak için basınçlı su ve göz yaşartıcı bomba kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Göstericiler, polis müdahalesine taşlarla karşılık verince ortalık bir anda savaş alanına döndü. 

Çıkan olaylar nedeniyle esnaflar da kepenk kapattı. 

Sokak aralarına dağılan göstericilerle polis arasında gerginlik ara sokaklarda sürdü. 




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