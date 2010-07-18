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Yaşam

Yüksekova'da mayın patladı: 1 üstteğmen yaralı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçe merkezinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 üsteğmen yaralandı.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yüksekova'nın merkezinde yola döşenen mayının, bir üstteğmenin görev dönüşü yoldan yaya olarak geçişi patladı. Kimliği henüz belirlenemeyen üstteğmen yaralanırken, ilk müdahelenin ardından Van'daki askeri hastaneye helikopterle sevk edildi.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçe merkezinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 üsteğmen yaralandı. 

İpekyolu Caddesi'nde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliği karşısında yol kenarına döşenen patlayıcı infilak etti. 

Patlamada, görev dönüşü yaya olarak yoldan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 üsteğmen yaralandı. 

Yaralı üsteğmenin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van'a sevk edildiği, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı bildirildi.


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