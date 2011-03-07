-YÜKSEKOVA'DA MAHSUR KALAN 50 YOLCU KURTARILDI YÜKSEKOVA (A.A) - 07.03.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan 50 yolcu, karla mücadele ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ve fırtına nedeniyle ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyü yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolda çocuklar, öğretmen ve köylülerin aralarında bulunduğu 50 kişi, 5 araçta mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan ve 6 saat süren çalışma sonucu mahsur kalan araçlardaki yolculara ulaşıldı. Araçlar, yolun ulaşıma açılmasıyla ilçe merkezine gelmek üzere hareket etti.