Yüksekova’da kayıp kişinin cesedi bulundu

Hakkariİ’nin Yüksekova İlçesi’nde 16 gündür kayıp olan Dırbaz Kaya, Dilekli köyü yakınlarında dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu. Dırbaz Kaya’nın cesedi ailesi tarafından teşhis edildi. İlk tesbitlere göre cinayetin siyasi bir yönü bulunmazken, soruşturma sürüyor.



Mersin’de yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Dırbaz Kaya, yakınlarının düğününe katılmak için geldiği Yüksekova İlçesi Esentepe Mahallesi’nde 4 Ağustos 2009 tarihinde otomobili kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılmıştı. Aracı yakılan Dırbaz Kaya ise o günden bu yana kayıplara karışırken, güvenlik güçleri tarafından tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.



Dün akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaktaki Yüksekova-Van karayolunda Dilektaşı Köyü mevkiinde dere kenarında bir ceset bulundu. Daha önce kaybolan Kaya’nın ailesinin yaptığı teşhiste, cesedin Dırbaz Kaya’a ait olduğu belirlendi. Yakınları Kaya’nın tabancayla başından ve ayağından vurularak öldürüldüğünü belirtirken, kaybolduğu gün de üzerinde yaklaşık 15 bin lira kadar para olduğu, bu paranın da bulunamadığını iddia etti.



Olay yerine gelen Hakkari DTP Milletvekili Hamit Geylani, bunun vahşice işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek, Kaya’nın ailesine başsağlığı dileyerek, takipçisi olacaklarını söyledi.



Olay yerinde yapılan incelemelerden sonra ceset ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaya’nın ölüm nedeni yapılacak otopside belirlenecek.