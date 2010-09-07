T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜKSEKOVA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ YÜKSEKOVA (A.A)

07 Eylül 2010 16:01

-YÜKSEKOVA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ YÜKSEKOVA (A.A) - 09.07.2010 - Yüksekova'da polis, barikat kurup ateş yakan, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruba müdahale etti. Yüksekova'da dün başlayan izinsiz gösteriler, bugün de devam etti. Cengiz Topel Caddesi'nde barikat kurup ateş yakan grup, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.  Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polis, ara sokaklarda toplanan göstericileri dağıtmaya çalışıyor.  İlçede fırın ve eczane dışındaki iş yerleri ise iki gündür devam eden olaylar nedeniyle açılmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24