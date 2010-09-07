-YÜKSEKOVA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ YÜKSEKOVA (A.A) - 09.07.2010 - Yüksekova'da polis, barikat kurup ateş yakan, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldıran gruba müdahale etti. Yüksekova'da dün başlayan izinsiz gösteriler, bugün de devam etti. Cengiz Topel Caddesi'nde barikat kurup ateş yakan grup, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polis, ara sokaklarda toplanan göstericileri dağıtmaya çalışıyor. İlçede fırın ve eczane dışındaki iş yerleri ise iki gündür devam eden olaylar nedeniyle açılmadı.