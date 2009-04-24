Yüksekova'da izinsiz gösteri: 20 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan izinsiz gösterilerde, 20 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi'nde toplanan bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan attı.



Yola barikat kurup, ateş yakan gruba polis müdahale etti. Biber gazı ve basınçlı su kullanan güvenlik güçleri, göstericilerden 20'sini gözaltına aldı.



Olaylarda, Cumhuriyet mahallesindeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale etmek üzere bölgeye giden itfaiye aracına, göstericiler taşla saldırdılar.



Saldırıda, itfaiye aracının camı kırıldı, itfaiye görevlisi Mustafa Alkan da taşın isabet etmesi sonucu kafasından yaralandı.



Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

