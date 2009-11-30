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Yaşam

Yüksekova'da gerginlik

Hakkari, Yüksekova'da terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahanesiyle yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane ederek yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahane eden bir grup, kent merkezinde bir araya geldi.

Slogan atıp barikat kurarak yolu trafiğe kapatan gruba polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Müdahaleye taş ve molotofkokteyliyle karşılık veren göstericiler, Türk Telekom Yüksekova işletme binasının camlarını kırdıktan sonra ara sokaklara kaçarak dağıldı.

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