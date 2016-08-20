Yüksekova'da çatışmalardan etkilenen bin 300 ev yıkıldı!

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi'nde 30 Mayıs'ta çatışmaların son bulması ve sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasından sonra başlatılan çalışmalarda bin 300 ev yıkıldı. 5 bin binada ağır hasar meydana gelmiş ve bu binaların yıkılması için çalışma başlatılmıştı.

Yüksekova'da sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar 16 Mart'ta başlamış 30 Mayıs'ta kısmi olarak yasak kaldırılmıştı.

Bu iki aylık süreçte yoğun çatışmalar nedeniyle, özellikle Cumhuriyet, Göngür, Mezarlık, Orman, Eski Kışla, Dize ve Kuruköy mahallelerinde yaklaşık 5 bin bina büyük hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekiplerin hasar tespit çalışmalarından sonra ise bu binalar için yıkım kararı verildi.

Yetkililer, ilçedeki çalışmaların sürdürüldüğünü, şu ana kadar da bin 300 binanın yıkıldığını söyledi.