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Yüksekova'da bir evde esrar, kaçak çay ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafında bir evde yapılan aramada, uyuşturucu, kaçak çay ve mühimmat ele geçirildi

02 Kasım 2017 14:53

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafında bir evde yapılan aramada, uyuşturucu, kaçak çay ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik Yüksekova\'da yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"01.11.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Kısıklı Köyü\'nde bir evde yapılan aramada; 6 kilo 335 gram toz esrar maddesi, 200 kilogram kaçak çay, 4 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör ve yine bu silaha ait 345 adet fişek ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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